Сьогодні два одеські тролейбуси змінюють маршрути: подробиці

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

У повідомленні йдеться, що сьогодні, 28 грудня 2023 рок, з 12:00 до 24:00 години вносяться зміни у тролейбусні маршрути № 7 та №9.

Такі заходи прийняті у зв’язку з проведенням протиаварійних робіт, що проводить “Інфоксводоканал” на вул. Черняховського.

Як вказали в мерії, маршрути змінили наступним чином:

тролейбус № 9 – курсує лише до площі 10 квітня;

– курсує лише до площі 10 квітня; тролейбус № 7 – в напрямку вул. Архітекторської курсуватиме вулицею Сегедською, а не проспектом Шевченка.

Раніше “Одеське життя” писало що, в Одесі офіційно презентували 26-метровий трамвай-велетень. Це один з 13 трамваїв, які закупили для Одеси та виготовляють на заводі у Дніпрі. Як повідомили в Одеській міськраді, трамвай уже проходить випробування.