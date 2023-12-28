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Сьогодні два одеські тролейбуси змінюють маршрути: подробиці

Сьогодні два одеські тролейбуси змінюють маршрути: подробиці

В Одесі сьогодні внесли зміни до тролейбусних маршрутів. Тролейбус №7 змінить маршрут, а тролейбус №9 маршрут скоротить.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

У повідомленні йдеться, що сьогодні, 28 грудня 2023 рок, з 12:00 до 24:00 години вносяться зміни у тролейбусні маршрути № 7 та №9.

Такі заходи прийняті у зв’язку з проведенням протиаварійних робіт, що проводить “Інфоксводоканал” на вул. Черняховського.

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Як вказали в мерії, маршрути змінили наступним чином:

  • тролейбус № 9 – курсує лише до площі 10 квітня;
  • тролейбус № 7 – в напрямку вул. Архітекторської курсуватиме вулицею Сегедською, а не проспектом Шевченка.

Раніше “Одеське життя” писало що, в Одесі офіційно презентували 26-метровий трамвай-велетень. Це один з 13 трамваїв, які закупили для Одеси та виготовляють на заводі у Дніпрі. Як повідомили в Одеській міськраді, трамвай уже проходить випробування.

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