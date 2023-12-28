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Сегодня два одесских троллейбуса меняют маршруты: подробности

Сегодня два одесских троллейбуса меняют маршруты: подробности

В Одессе сегодня внесли изменения в троллейбусные маршруты. Троллейбус №7 сменит маршрут, а троллейбус №9 маршрут сократит.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В сообщении говорится, что сегодня, 28 декабря 2023 года, с 12:00 до 24:00 часов вносятся изменения в троллейбусные маршруты №7 и №9.

Такие мероприятия приняты в связи с проведением противоаварийных работ, проводимых «Инфоксводоканал» на ул. Черняховского.

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Как указали в мэрии, маршруты изменили следующим образом:

  • троллейбус № 9 – курсирует только до площади 10 апреля;
  • троллейбус №7 – в направлении ул. Архитекторской будет курсировать по улице Сегедской, а не по проспекту Шевченко.

Ранее «Одесская жизнь» писала что, в Одессе официально презентовали 26-метровый трамвай-великан. Это один из 13 трамваев, которые закупили для Одессы и производят на заводе в Днепре. Как сообщили в Одесском горсовете, трамвай уже проходит испытание.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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