Чистий четвер не має усталеної дати святкування і залежить від дня святкування Великодня. У 2025 році дата святкування Великодня збігається для католиків і православних — 20 квітня.

Історія свята

Саме цього дня відбулася така подія, як Таємна вечеря, молитва Ісуса в Гетсиманському саду і зрада Юди.

Ісус зібрав своїх учнів на останню трапезу, вже знаючи, що один із його учнів зрадить його. Він встановив таїнство Євхаристії — вживання хліба і кагору. Після вечері Іуда Іскаріот за 30 срібняків передав владі інформацію про те, де перебуває Христос.

Того ж вечора стався й інший знаковий момент: Ісус омив ноги своїм учням. Цей вчинок на той час вважався вкрай нестандартним — так чинив тільки слуга. Але цим жестом Христос показав новий шлях — шлях смирення, любові та служіння. Саме цей акт став причиною, через яку четвер отримав назву «Чистого».

Починаючи з Чистого четверга в храмах проводять проповіді, згадуючи всі земні страждання Христа і його розп’яття на Голгофі. Священики читають 12 Страсних Євангелій, розповідаючи про те, що пережив Ісус перед стратою.

Що потрібно робити в Чистий четвер

Релігійні ритуали перепліталися з народними звичаями, і багато хто з них дійшли до наших днів — нехай і в зміненому вигляді.

Очищення тіла і духу

З раннього ранку в Чистий четвер люди прагнули вмитися до сходу сонця — біля колодязя або в річці. Купання або похід у лазню сприймалися не просто як гігієнічна процедура, а як спосіб «змити» негатив і втому. Сьогодні це частіше — душ до заходу сонця, але сенс залишився колишнім.

Генеральне прибирання

Не просто навести лад, а вимести бруд і символічно очистити дім і душу. Викидали старі речі, розбирали завали, а заодно наводили лад у думках.

Початок приготування святкової їжі на Великдень

Великодні паски, фарбовані яйця — все це починали робити саме в Чистий четвер. У п’ятницю та суботу — дні скорботи, коли віряни згадують хресну смерть Христа, і готувати вважалося неналежним.

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