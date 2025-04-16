Ще декілька років тому в Україні почався бум на креативне прикрашання великодніх пасок. Їх поливали шоколадом, ставили зверху фігури з марципану або мастики, прикрашали цитрусовими чіпсами, макарунами та міні-пряниками. У 2013 році в Австралії вигадали крафіни, які за декілька років з успіхом прижилися й у нас. Але паски 2025 року, здається, бʼють всі минулорічні рекорди оригінальності. Давайте подивимось, що вигадали кондитери і не тільки, адже пасочки тепер готують не лише вони!

Дубайський тепер не лише шоколад

Останніми роками в магазинах та кондитерських стали зʼявлятися панетоне та коломби. Це – італійська великодня випічка. Якщо не брати до уваги релігійну сторону, то з суто кондитерської точки зору вони відрізняються способом приготування – їх печуть на спеціальній заквасці «левіто мадре». Через це тісто виходить пухким та легким. Всередину панетоне або коломби (яка нагадує за формою голубку) часто додають кремову або шоколадну начинку. Саме звідти ця мода на начинки перекинулась на наші паски.

Цього року одеські кондитери пропонують одеситам спробувати дубайську паску. Це – фантазія на тему модного дубайського шоколаду. Для цього у паски відрізають верхню частину та роблять виїмку. Всередину закладають підготовлене тісто катаїфі та заливають його фісташковим кремом. Все це накривають відрізаною кришечкою та прикрашають. Таку паску нескладно зробити й самостійно з будь-якої, яка вам подобається. Тісто катаїфі продається у великих супермаркетах або його можна приготувати самостійно з тіста філо. Докладні інструкції можна знайти в інтернеті. Вартість готової – від 400 до 1500 гривень в залежності від розміру та виробника.

Закусочна паска: чом би й ні?

Незвичайну паску запропонувала одеська кондитерка Тетяна Михальцова. Вона спекла солону паску з копченим мʼясом, сиром, оливками. Зверху паска прикрашена глазур’ю, вареним яйцем, помідорами черрі. Виглядає вона вкрай привабливо. На смак ми її не куштували, але думаємо, що любителі поєднувати паску та ковбаску будуть задоволені. Судячи з того, що Тетяна вже за тиждень припинила приймати замовлення, бажаючих спробувати її ноу-хау було немало.

Вартість маленької пасочки (300 г) – 220 гривень, вдвічі більшої – 400 гривень.

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Пасочка з риби? Це ж Одеса!

Але не лише кондитери придумують нові смаки та види пасок. Так, виробники рибної продукції спеціально до Великодня вирішили здивувати рибною паскою. В її складі: масляна, тунець, марлін, мідія, червона риба, верхівка – тигрова креветка. Вага виробу – від 1,2 до 1,4 кілограма. Продавець запевняє, що можна замовити й половину. Вартість за 100 грамів – 140 гривень.

Але дивні паски пропонують не лише в Одесі. Давайте подивимось, що цікавого є в інших регіонах України.

Паски з морозива – для тих, кому не можна борошна та папушників

Паски для тих, кому не можна борошна або яєць, придумали в Healthy Choice – мережі, яка спеціалізується саме на нешкідливих для здоровʼя солодощах. Кондитери загорнули ніжне маршмелоу з яскравим малиновим присмаком у шоколад. Вага такої паски 170 грамів, а вартість – 680 гривень. Купити ж її можна в багатьох містах України, зокрема і в Одесі.

Папушник. У давні часи папушник мав бути великим – його розміри досягали 90 сантиметрів заввишки та до 40 сантиметрів завтовшки. Сучасні папушники скромніші, але випечені в печі, як стверджують пекарі Витач з Київської області, за рецептом двохсотрічної давнини, на великій кількості яєць та масла, безперечно, порадують тих, для кого святковий стіл – це перш за все про збереження традицій. Вартість великого папушника (0,5 кг) – 650 гривень, а меншого – 390 гривень.

Паску з морозива вирішили зробити у відомому в Києві закладі крафтового морозива Massimo. Зовнішньо її не відрізнити від справжньої. Але, на жаль, до Одеси вона не доїде.

І це ще не все!

Здивувати вирішили й мʼясники з заходу країни. В мережі «Галицька Свіжина» продають мʼясну запечену паску. В складі: свинина, куряче філе, курага, родзинки, спеції та додатки, які зазвичай використовують у ковбасній продукції. До речі, її ціна одна з найнижчих за будь-яку великодню продукцію – 160 гривень за 650 грамів.

А що у Клопотенка?

Фірмові паски представляють також відомі українські шефи. Наприклад, Євген Клопотенко представив надзвичайно традиційну паску на пряженому молоці з чабрецем та гніченими сливами. За словами кухаря, цей рецепт він знайшов під час однієї з гастроекспедицій. До речі, цю паску можна замовити в будь-яке місто України.

Що таке справжня українська паска? Відповідь експерта

Паска – це український обрядовий хліб до Великодня. Дослідниця української гастрономічної спадщини Олена Брайченко зазначає, що «у минулому пасками звали великі круглі хлібини, спечені на черені з білого пшеничного борошна. Прикрашали такі паски викладеним з тіста хрестом, косичками, які викладають зверху. А от хліби, спечені з додаванням великої кількості жовтків, цукру, здобрені шафраном, родзинками, звались бабами».

Тобто наші звичні солодкі здобні пасочки – то насправді бабки.

Яку традиційну випічку готують на Великдень в різних країнах світа, ми розповідали у статті:

Великодні страви: що готують на Великдень у різних країнах світу.

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