У Труханова виявилася найменша зарплата серед мерів обласних центрів

Варто нагадати, що зарплату меру затверджують місцеві депутати, але при ухваленні рішення вони керуються постановами Кабміну, де визначено умови оплати праці осіб місцевого самоврядування.

Отже, скільки ж заробили мери облцентрів у 2022 році?

Найвища зарплата у 2022 році серед мерів обласних центрів була у мера Харкова Ігоря Терехова – 1 млн 714,9 тис. грн. А 2021 року він заробив 1 млн 602,7 тис. грн.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заробив за рік 1 млн 387,8 тис. грн. Для порівняння: у 2021 році його зарплата становила 998,2 тис. грн.

Меру Луцька Ігорю Поліщуку 2022-го нарахували зарплати 1 млн 054,5 тис. грн. За 2021 рік він заробив 1 млн. 138,8 тис. грн.

Мер Дніпра Борис Філатов задекларував 966,1 тис. грн зарплати за основним місцем роботи. 2021 року його зарплата становила майже 889 тис. грн.

Столичний мер Віталій Кличко заробив у перший рік повномасштабної війни 906,3 тис. грн. А за 2021 рік він задекларував зарплату у розмірі 640,7 тис. грн.

Мер Тернополя Сергій Надал задекларував 862,6 тис. грн зарплати, а 2021 року – 1 млн 354,8 тис. грн.

Практично не змінився розмір зарплати секретаря Кропивницької міської ради Олега Колюки: 2022 рік – 825,3 тис. грн, 2021 рік – 866,4 тис.

Мер Львова Андрій Садовий заробив у перший рік повномасштабної війни 813,3 тис. грн. 2021 року його зарплата склала 788,9 тис. грн.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич заробив 810,9 тис. грн у 2022 році. За 2021 рік він задекларував 700,8 тис. грн.

Мер Ужгорода Богдан Андрєєв заробив 795,1 тис. грн у 2022 році та 847,4 тис. у 2021-му.

Зарплата мера Чернігова Владислава Атрошенка становила 789,5 тис. грн у перший рік повномасштабної війни. 2021 року він заробив 762,9 тис. грн.

Трохи скромніше виглядають доходи за 2022 рік у голів таких міст:

Мер Полтави Олександр Лисенко задекларував за 2022 рік 714,8 тис. грн зарплати (2021 – 697,5 тис.);

мер Хмельницького Олександр Симчишин – 627,6 тис. грн (2021 рік – 910,5 тис.);

мер Чернівців Роман Кличук – 612, 4 тис. грн (2021 рік – 634,9 тис.);

мер Івано-Франківська Руслан Марцинков – 611,7 тис. грн (2021 рік – 572 тис.);

мер Вінниці Сергій Моргунов – 583,9 тис. грн (2021 – 608,3 тис.);

секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв – 568,8 тис. грн (2021 рік – 415,7 тис.);

мер Житомира Сергій Сухомлін – 522,5 тис. грн (2021 рік – 362,6 тис.);

мер Рівного Олександр Третяк – 489,3 тис. грн (2021 рік – 893,7 тис.);

мер Полтави Олександр Мамай – 351,9 тис. грн (2021 рік – 656,4 тис.).

А от зарплата мера Одеси виявилася найменшою: за 2022 рік Геннадій Труханов заробив всього-на-всього 285,6 тис. грн, тоді як у 2021 році його зарплата становила 277,9 тис. грн.

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