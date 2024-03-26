Ситуація в Одесі вранці 26 березня: як ходить електротранспорт, затори, негода

Як повідомили в мерії, сьогодні електротранспорт вийшов на лінію в кількості 50 відсотків рухомого складу.

“Інтервал очікування на зупинках збільшиться, тому плануйте свої поїздки завчасно”, – попередили в міськраді.

Що стосується руху транспорту на дорогах Одеси, то станом на 8:00 заторів у місті немає. Про це повідомляють наші кореспонденти з різних районів міста.

Однак проїзд на деяких ділянках ускладнений. У мерії повідомляють, що внаслідок тривалого дощу та штормового вітру в місті є повалені дерева, на деяких вулицях утворилися підтоплення, там працюють комунальні служби. Із 7-ї години ранку працівники КП Міськзелентрест виконують роботи з розпилу та вивезення повалених дерев.

Наразі ускладнено проїзд за такими адресами: вул. Левітана, 98 та Авангардною дорогою, де чотири дерева впали на проїжджу частину.

Учасників дорожнього руху просять бути максимально уважними та обережними.

Одеситам, які планують пересування містом, нагадаємо, що на першу половину дня 26 березня припаде пік негоди. Вітер дутиме зі швидкістю до 20-25 м/с, тому ходити між дерев і рекламних щитів – небезпечно.

Нагадаємо, сотні тисяч одеситів і жителів передмість продовжують залишатися без світла. Проблеми з постачанням міста електроенергією виникли після обстрілу росіянами об’єктів енергетичної інфраструктури.

Енергетики продовжують ремонтні роботи з відновлення обладнання, що відповідає за електропостачання Одеси.