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Прогноз синоптиків на 26 березня: в Одесі діє штормове попередження

Прогноз синоптиків на 26 березня: в Одесі діє штормове попередження

Завтра, у вівторок, 26 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжаться дощі, а також оголошено штормове попередження.

Міська влада Одеси закликає жителів та гостей міста проявляти обережність, звести до мінімуму необхідні поїздки, зокрема для літніх людей, дітей та вагітних. Рекомендується уникати паркування автомобілів під деревами та біля ліній електропередач, а також бути уважними при пересуванні поруч з деревами, оскільки сильний вітер та дощ можуть спричинити падіння гілок і електричних проводів.

Прогноз погоди в Одесі на 26 березня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарність з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та в першій половині дня пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 9-11° C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 26 березня

По Одеській області завтра очікується хмарність з проясненнями. Вночі та вранці значні опади, місцями помірні, переважно у вигляді дощу, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та в першій половині дня пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5°C тепла, вдень 8-13°C  тепла.

На автошляхах області вночі та вранці видимість під час опадів 500-1000 м.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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