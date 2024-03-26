Ситуация в Одессе утром 26 марта: как ходит электротранспорт, пробки, непогода

Как сообщили в мэрии, сегодня электротранспорт вышел на линию в количестве 50 процентов подвижного состава.

«Интервал ожидания на остановках увеличится, поэтому планируйте свои поездки заблаговременно», — предупредили в горсовете.

Что касается движения транспорта на дорогах Одессы, то по состоянию на 8:00 пробок в городе нет. Об этом сообщают наши корреспонденты из разных районов города.

Однако проезд на некоторых участках затруднен. В мэрии сообщают, что в результате длительного дождя и штормового ветра в городе есть поваленные деревья, на некоторых улицах образовались подтопления, там работают коммунальные службы. С 7 часов утра работники КП Горзелентрест выполняют работы по распилу и вывозу поваленных деревьев.

Сейчас затруднен проезд по следующим адресам: ул. Левитана, 98 и Авангардной дороге, где четыре дерева упали на проезжую часть.

Участников дорожного движения просят быть максимально внимательными и осторожными.

Одесситам, планирующим передвижение по городу, напомним, что на первую половину дня 26 марта придется пик непогоды. Ветер будет дуть со скоростью до 20-25 м/с, поэтому ходить между деревьев и рекламных щитов — опасно.

Напомним, сотни тысяч одесситов и жителей пригородов продолжают оставаться без света. Проблемы со снабжение города электроэнергией возникли после обстрела россиянами объектов энергетической инфраструктуры.

Энергетики продолжают ремонтные работы по восстановлению оборудования, отвечающего за электроснабжение Одессы.