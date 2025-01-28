Як повідомили у прес-службі Роздільнянської РВА, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденами «За мужність» ІІІ ступеня військовослужбовців Сандула Дениса Дмитровича та Коваленка Олега Ілліча.

На тему: Дружині загиблого Героя з Болградщини передали державну нагороду

Церемонія нагородження відбулася у понеділок, 27 січня 2025 року. Нарду з головою Роздільнянської РВА у ній взяв участь начальник Роздільнянського районного ТЦК та СП Олександр Бірюк.

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