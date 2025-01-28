Про це повідомили в Теплицькій громаді.
Солдата Олега Васильовича Паскалова посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня указом Президента України Володимира Зеленського від 30 вересня 2024 року.
Державну нагороду дружині загиблого Героя Тетяні Паскаловій вручив командир взводу охорони Першого відділу Болградського районного ТЦК, майор Олександр Кальчев.
Олег Паскалов помер у лікарні Дніпропетровської області 29 вересня 2023 року після важких поранень, отриманих під час наступальних дій у районі селища Невільське Донецької області. Воїну було 45 років.
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