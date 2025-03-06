Деталі інциденту розповіли у прес-службі обласного управління поліції.

За інформацією правоохоронців, це сталося у жовтні минулого року в одному із населених пунктів Долинської територіальної громади.

Того дня подружжя посварилося на побутовому ґрунті, і в ході конфлікту чоловік, будучи в нетверезому стані, облив жінку бензином і підпалив. Охоплена полум’ям, вона вибігла надвір, схопивши з ліжка покривало, яким обернулася і таким чином загасила вогонь.

Каретою швидкої допомоги постраждалу доправили до лікарні, де медики діагностували у неї термічну травму та опіковий шок. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, такі травми належать до категорії тяжких тілесних ушкоджень.

Чоловіка затримали. Надалі суд задовольнив клопотання слідчих і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Призначена судово-психіатрична експертиза визнала чоловіка осудним.

На підставі зібраних доказів йому було пред’явлено звинувачення у замаху на вбивство, скоєне з особливою жорстокістю. Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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