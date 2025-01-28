Подробиці події розповіли в поліції Одеської області.

Кілька днів тому поліцейські прибули на виклик до одного з приватних домоволодінь у Пересипському районі Одеси, де 34-річний одесит заявив, що виявив у ліжку закривавленого батька.

Правоохоронці виявили тіло літнього чоловіка з кількома ножовими пораненнями шиї. На місці працювали слідчі та криміналісти. Вони встановили, що смертельні поранення чоловікові завдав син.

Спочатку підозрюваний вводив в оману поліцейських, стверджуючи, що не знає, що сталося. Але згодом зізнався: під час побутового конфлікту кілька разів ударив 64-річного батька в шию ножем.

Попередньо, потерпілий помер від геморагічного шоку. Точну причину смерті встановлюватимуть судово-медичні експерти.

Одеситу повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ще новини на тему: