Про це повідомили в поліції Одеської області.

Наприкінці січня біля житлових будинків у Хаджибейському районі чоловік підпалив п’ять баків для збору сміття і втік. Пожежу побачили місцеві жителі та викликали рятувальників, які загасили полум’я.

Унаслідок пожежі було знищено комунальне майно на суму понад 33,5 тисяч грн.

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Палієм виявився 52-річний одесит. Він пояснив поліцейським, що був роздратований після сварки зі співмешканкою і підпалив контейнери для сміття.

Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному підпалі чужого майна за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років.

Обвинувальний акт щодо одесита вже в суді.

Як повідомляло «Одеське життя», одеситка домоглася компенсації від міської влади за пошкоджене авто, яке постраждало через трухляве дерево.