Про це повідомили в поліції Одеської області.



Подія сталася кілька днів тому. Тіло чоловіка вранці виявила випадкова перехожа і зателефонувала в поліцію.

Поліцейські з’ясували, що напередодні вночі двоє знайомих вживали алкогольні напої на майданчику між будинками. У розпал хмільних посиденьок молодший за віком чоловік не знайшов свого гаманця і почав звинувачувати в крадіжці 43-річного друга, накинувся на нього і до смерті забив скляною пляшкою, ногами та кулаками.

Підозрюваного розшукали неподалік від місця вбивства і затримали. Під час обшуку в нього знайшли гаманець, який він не помітив у своїй кишені і вважав викраденим.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років.

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