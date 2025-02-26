Як повідомив омбудсмен напередодні у себе в Телеграм, за його дорученням було проведено моніторинговий візит до низки закладів та установ в Одеській області, щоб з’ясувати, чому ця дитина опинилася в небезпеці, що у результаті призвело до її смерті.

Під час перевірки з’ясувалося, що мати дитини на момент її народження була неповнолітньою і мала статус позбавленої батьківського піклування, без сім’ї та соціальних зв’язків. Першу свою дитину, старшу сестричку померлого хлопчика, вона народила у 16 ​​років. Проте орган опіки та піклування прийняв рішення надати їй повну громадянську дієздатність і відповідальність не тільки за себе, а й за свою першу і другу дитину, яка згодом народилася.

Як зазначив Лубинець, служби у справах дітей в Одеській області системно ігнорували свої обов’язки. Порушуючи законодавство, вони не надали матері з дітьми статусу сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

Крім того, Центри соціальних служб Одеської області системно ігнорували повідомлення від правоохоронців про можливу небезпеку для дітей через умови їх проживання, а також не виконували своїх безпосередніх функцій щодо дітей, які об’єктивно потребують підтримки.

За результатами перевірки офіс омбудсмена ініціював подання до Одеської ОДА щодо бездіяльності посадових осіб, відповідальних за захист дітей. Інформацію також передано до Офісу Генпрокурора та Нацполіції України для проведення подальшого розслідування.

«Ця трагедія не має залишитися без справедливого реагування. Винні мають бути притягнуті до відповідальності!», – підсумував обмудсмен.

Як повідомляло «Одеське життя», на початку лютого тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці знайшли в морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою сестрою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем, який і сховав тіло малюка в морозильну камеру, щоб приховати факт його смерті через батьківське недбальство.

Обох горе-батьків затримали та помістили до СІЗО. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави.

Старшу дівчинку із родини вилучили. Надалі вирішуватиметься питання позбавлення матері батьківських прав та місця проживання дитини.