Щойно відправив книгу Залужному: на фронті загинув відомий український поет

Першим про те, що з нами більше немає цього талановитого українця і справжнього патріота своєї країни, повідомив письменник Любко Дереш. Незабаром на своїй сторінці у facebook інформацію про загибель сина підтвердила мати Леся Литвинова:

Кривцов Максим був надзвичайно світлою людиною. Він був поетом. Не воїном. Але він загинув. Загинув як чоловік. Як воїн.

Разом з ним загинув цілий Всесвіт. Тексти і вірші. Нові сенси. Не написані строчки. Не прожиті хвилини.

Не пережиті почуття.

Вам добре спиться?Добре відпочивається?

Добре смакує ранковий лате?

– такий, сповнений болю пост, написала мама поета.

Книга віршів Максима Кривцова “Вірші з бійниці” увійшла до числа найкращих поетичних видань 2023 року за версією українського ПЕН-клубу.

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Одеська волонтерка та громадська активістка Світлана Бондар повідомила, що буквально перед смертю Максим Кривцов надіслав цю свою книгу Новою поштою Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному:

… найближчими днями її заберуть і передадуть Головнокомандувачу, але Максим вже не зможе цьому порадіти.

Довідка

У 2013-2014 роках Максим Кривцов був учасником Революції гідності. У 2014 році після гібридного вторгнення Росії добровольцем пішов захищати свободу України в лавах ЗСУ.

Потім він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС у Veteran Hub. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році знову добровольцем вирушив захищати Україну.

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