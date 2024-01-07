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Щойно відправив книгу Залужному: на фронті загинув відомий український поет

Щойно відправив книгу Залужному: на фронті загинув відомий український поет

7 січня стало відомо про загибель на фронті відомого українського поета, письменника, волонтера та справжнього воїна – Максима Кривцова.

Першим про те, що з нами більше немає цього талановитого українця і справжнього патріота своєї країни, повідомив письменник Любко Дереш. Незабаром на своїй сторінці у facebook інформацію про загибель сина підтвердила мати Леся Литвинова:

Кривцов Максим був надзвичайно світлою людиною. Він був поетом. Не воїном. Але він загинув. Загинув як чоловік. Як воїн.
Разом з ним загинув цілий Всесвіт. Тексти і вірші. Нові сенси. Не написані строчки. Не прожиті хвилини.
Не пережиті почуття.
Вам добре спиться?Добре відпочивається?
Добре смакує ранковий лате?

– такий, сповнений болю пост, написала мама поета.

Повідомлення матері Максима Кривцова про його загибель

Повідомлення у Фейсбуці матері Максима Кривцова про його загибель

Книга віршів Максима Кривцова “Вірші з бійниці” увійшла до числа найкращих поетичних видань 2023 року за версією українського ПЕН-клубу.

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Одеська волонтерка та громадська активістка Світлана Бондар повідомила, що буквально перед смертю Максим Кривцов надіслав цю свою книгу Новою поштою Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному:

… найближчими днями її заберуть і передадуть Головнокомандувачу, але Максим вже не зможе цьому порадіти.

Довідка

У 2013-2014 роках Максим Кривцов був учасником Революції гідності. У 2014 році після гібридного вторгнення Росії добровольцем пішов захищати свободу України в лавах ЗСУ.

Потім він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС у Veteran Hub. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році знову добровольцем вирушив захищати Україну.

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