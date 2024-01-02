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На Сумщині загинув молодший сержант з Одещини

На Сумщині загинув молодший сержант з Одещини

У селі Вигон Білгород-Дністровського району сьогодні, 2 січня, в останню путь проведуть загиблого захисника України Станіслава Рудіновича Імамова.

Про це повідомили на сторінці Білгород-Дністровської райдержадміністрації.

Мешканець Шабівської громади, молодший сержант Станіслав Імамов загинув 28 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання біля села Студенок Сумської області він отримав поранення несумісні з життям.

8 січня Станіславу мало виповнитись 28 років.

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У райдержадміністрації повідомляють, що вшанування пам’яті та прощання із загиблим героєм відбудеться 2 січня 2024 року об 11:00 в с. Вигон, вул. Новоселів буд. 84 (Шабівська територіальна громада).

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував, –

висловили співчуття рідним та близьким загиблого героя.

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