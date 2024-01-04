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Пішов служити добровольцем: під Бахмутом загинув адвокат із Одеської області

Пішов служити добровольцем: під Бахмутом загинув адвокат із Одеської області

Бійця одеської бригади ТРО Павла Нємна, який загинув під Бахмутом від кулі ворожого снайпера, подали до нагородження орденом “За мужність”.

Про це повідомили у 122-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.

Сапер інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу окремого батальйону 122 бригади солдат Павло Михайлович Немне загинув у березні 2023 року під час виконання поставленого завдання під Бахмутом Донецької області.

“Куля ворожого снайпера забрала життя патріота своєї країни, відважного воїна, відповідальної та щирої людини, яка досить багато зробила у своєму житті”, – зазначили у бригаді.

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У цивільному житті Павло Нємна був адвокатом на Одещині. Свого часу пройшов Афганістан. Але у 59 років добровольцем пішов захищати рідну землю, записавшись до лав територіальної оборони.

Разом із побратимами виконував завдання безпосередньо у районах ведення бойових дій, брав участь у відображенні ворога на Бахмутському напрямку, не даючи йому прорватися далі.

“Він ніколи не залишався байдужим до чужого лиха. Жив просто і гідно. Був мужнім і справедливим чоловіком”, – згадують друзі бійця.

Солдат Павло Нємна, який був прикладом сміливості, рішучості та стійкості, виконання військового обов’язку з повною самовіддачею та відданістю Батьківщині, подано до нагородження державною нагородою – орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), повідомили у 122 бригаді.

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