Только недавно отправил книгу Залужному: на фронте погиб известный украинский поэт

Первым о том, что с нами больше нет этого талантливого украинца и настоящего патриота своей страны, сообщил писатель Любко Дереш. Вскоре на своей странице в facebook информацию о гибели сына подтвердила его мать Леся Литвинова:

Слышите ли вы, не «рожденные для войны»… Никто для нее не был рожден.

Кривцов Максим был очень светлым человеком. Он был поэтом. Не воином. Но он погиб. Погиб как мужчина. Как воин.

Вместе с ним погибла целая Вселенная. Тексты и стихи. Новые смыслы. Не написаны строчки. Не прожитые минуты.

Не испытываемые чувства.

Вам хорошо спится? Хорошо отдыхается?

Хорош ли на вкус утренний латте?