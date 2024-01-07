Новости Одессы и Одесской области

Только недавно отправил книгу Залужному: на фронте погиб известный украинский поэт

Только недавно отправил книгу Залужному: на фронте погиб известный украинский поэт

7 января стало известно о гибели на фронте известного украинского поэта, писателя, волонтера и настоящего воина — Максима Кривцова.

Первым о том, что с нами больше нет этого талантливого украинца и настоящего патриота своей страны, сообщил писатель Любко Дереш. Вскоре на своей странице в facebook информацию о гибели сына подтвердила его мать Леся Литвинова:

Слышите ли вы, не «рожденные для войны»… Никто для нее не был рожден.

Кривцов Максим был очень светлым человеком. Он был поэтом. Не воином. Но он погиб. Погиб как мужчина. Как воин.

Вместе с ним погибла целая Вселенная. Тексты и стихи. Новые смыслы. Не написаны строчки. Не прожитые минуты.

Не испытываемые чувства.

Вам хорошо спится? Хорошо отдыхается?

Хорош ли на вкус утренний латте?

— Такой, полный отчаяния пост, написала мама поэта.

Сообщение матери Максима Кривцова о его гибели

Сообщение матери Максима Кривцова о его гибели

Книга стихов  Максима Кривцова “Вірші з бійниці” вошла в число лучших поэтических изданий 2023 года по версии украинского ПЭН-клуба. 

Одесская волонтерка и общественная активистка Светлана Бондарь сообщила, что буквально перед своей смертью Максим Кривцов отправил эту свою книгу Новой почтой Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному:

… в ближайшие дни ее заберут и передадут Главнокомандующему, но Максим уже не сможет этому порадоваться.  

 

Справка

В 2013-2014 годах Максим Кривцов був учасником Революции достоинства. В 2014 же году после гибридного вторжения россии добровольцем пошел защищать свободу Украины в рядах ВСУ. 

Потом он работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС в Veteran Hub. После полномасштабного вторжения россии в 2022 году снова добровольцем отправился защищать Украину.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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