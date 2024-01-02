Воював два місяці: під Куп’янськом загинув доброволець із Одеської області

У Затишанській громаді розповіли, що Володимир сам звернувся до Територіального центру комплектування, хоча станом здоров’я міг не йти до армії.

Володимир Бердага служив гранатометником у Першому механізованому батальйоні. Мужньо виконуючи військовий обов’язок, загинув 26 грудня 2023 року під час виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Сіньківка Харківської області.

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Односельці кажуть:

“Не судилося нашому воїну зустріти своє 34-річчя, яке він мав відзначити наступного дня – 27 грудня.

Як розповіла рідна тітка Володимира, Ірина, він ніби відчував погане. Бо за кілька днів до загибелі зателефонував усім рідним, близьким, друзям… Немов прощався перед важким боєм…”.

У загиблого залишилася мати та троє молодших братів.

Про день та час прощання з Володимиром обіцяють повідомити пізніше.