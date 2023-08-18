Що відбувається з цінами на житло в Одесі після відкриття курортного сезону (фото)

Курортний сезон в Одесі набирає обертів. Після відкриття поки що шести пляжів, українці масово бронюють житло, щоб встигнути відпочити в Одесі.

Попит на житло після відкриття пляжного сезону виріс в Одесі в рази. Апартаменти за бюджетною ціною практично закінчилися, розповідають колеги із TRAVEL РБК-Україна.

Зокрема, на сайті booking вже майже не залишилося варіантів бюджетного розміщення – за ціною до 500 гривень на добу є лише 3% житла.

Тож до яких цін варто готуватися охочим відпочити в Одесі?

Журналісти перевірили вартість тижневого відпочинку на різних варіантах розміщення в Одесі на сайті бронювання житла booking.com на дати 20-27 серпня.

Через сервіс у місті доступно понад три десятки варіантів розміщення за ціною до 500 грн на добу. Але біля моря лише чотири варіанти.

Тиждень проживання у готелі “Одеса Море” коштуватиме 3500 грн. Знаходиться вона за 400 метрів від пляжу “Лузанівка”. У номерах є санвузол. Але кухня для гостей спільна.

Проживання в апартаментах “Аркадія” за 1,1 км від пляжу Аркадія та за 2 км від пляжу коштуватиме 4190 грн на тиждень – 600 грн/добу. Апартаменти складаються з однієї спальні та кухні.

Але можна знайти дешевші варіанти або зі знижками. Наприклад, готель Zipper House знаходиться за 2,3 км від пляжу “Дельфін”. Тут пропонують за 2688 грн (знижка 20%) тиждень проживання у сімейному номері з кондиціонером та санвузлом.

Щодо спартанських умов, але дуже привабливих цін, то їх можна знайти у хостелах у номерах на кілька осіб. Коштує таке житло недорого – 200 грн на добу. Номери оснащені кондиціонерами. Також на гостей чекають двоярусні ліжка з ортопедичними матрацами.

На сайті olx квартири подобово пропонуються за ціною від 300 грн/добу. Пропозиції житла до 500 грн за ніч – близько двохсот.

Щодо дорогого житла в Одесі, то воно користується не меншим попитом.

Якщо ви бажаєте відпочити в Одесі дорого-багато, то на період з 20 по 27 серпня на сайті booking.com вже недоступні 98% номерів у 5-зіркових готелях. Частина з них пропонують суттєві знижки. Але доба відпочинку у таких апартаментах коштуватиме від 2000 гривень.

Наприклад, у п’ятизірковому готелі “M1 Club Hotel” тиждень у номері-стандарт з видом у дворик коштуватиме 53900 грн (7700 грн на добу). Але заклад має суттєві плюси – приватний пляж, відкритий басейн та комплекс саун. Також у цю вартість включено сніданок.

Номер-стандарт з видом на море в цьому ж готелі коштуватиме 81 900 грн за 7 ночей (11700 грн за добу). Такі ціни у цьому готелі були й у червні.

У п’ятизірковому готелі NEMO зараз клієнтам пропонують знижки – 20%. Тиждень відпочинку коштуватиме 66880 грн (9554 грн за добу) у номері-стандарт з видом на місто та включеним сніданком. У червні ціни були нижчими: 7400-8100 грн на добу. За вид на море доведеться доплатити – тиждень проживання коштуватиме 79360 грн (11340 грн/добу).

П’ятизірковий готель “Premier Hotel Odesa” пропонує клієнтам знижки 30%. Заклад має свій закритий басейн. З урахуванням знижки тиждень відпочинку коштуватиме 27 440 грн (3920 грн на добу). За вікном класичного номера за таку ціну на вас чекає вид на місто. У цю вартість також включено сніданок.

Але є готелі, які знизили ціни порівняно з червнем. Так, у п’ятизірковому готелі Atlantic Garden Resort зі спа-центром тижневу відпустку в покращеному двомісному номері можна провести за 19530 грн (2790 грн/добу). Сніданок включений.

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