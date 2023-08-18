Что происходит с ценами на жилье в Одессе после открытия курортного сезона (фото)

Курортный сезон в Одессе набирает обороты. После открытия пока шести пляжей, украинцы массово бронируют жилье, чтобы успеть отдохнуть в Одессе.

Спрос на жилье после открытия пляжного сезона, вырос в Одессе в разы. Апартаменты по бюджетной цене практически закончились, рассказывают коллеги из TRAVEL РБК-Украина.

В частности, на сайте booking уже почти не осталось вариантов бюджетного размещения – по цене до 500 гривен в сутки доступно осталось только 3% жилья.

Так к каким ценам стоит готовиться желающим отдохнуть в Одессе?

Журналисты проверили стоимость недельного отдыха на двоих разных вариантах размещения в Одессе на сайте бронирования жилья booking.com на даты 20-27 августа.

Через сервис в городе доступно более трех десятков вариантов размещения по цене до 500 грн в сутки. Но возле моря всего четыре варианта.

Неделя проживания в гостинице «Одесса Море» будет стоить 3500 грн. Находится она в 400 метрах от пляжа Лузановка. В номерах есть санузел. Но кухня для гостей общая.

Проживание в апартаментах «Аркадия» в 1,1 км от пляжа Аркадия и в 2 км от пляжа будет стоить 4190 грн в неделю — 600 грн/сутки. Апартаменты состоят из одной спальни и кухни.

Но можно найти варианты подешевле или со скидками. Например, отель Zipper House находится в 2,3 км от пляжа «Дельфин». Здесь предлагают за 2688 грн (скидка 20%) неделю проживания в семейном номере с кондиционером и санузлом.

Что касается спартанских условий, но очень заманчивых цен, то их можно найти в хостелах в номерах на несколько человек. Стоит такое жилье недорого — 200 грн в сутки. Номера оснащены кондиционерами. Также гостей ждут двухъярусные кровати с ортопедическими матрасами.

На сайте olx квартиры посуточно предлагаются по цене от 300 грн/сутки. Предложений жилья до 500 грн за ночь – около двухсот.

Что касается дорогого жилья в Одессе, то оно пользуется не меньшим спросом.

Если вы хотите отдохнуть в Одессе дорого-богато, то на период с 20 по 27 августа на сайте booking.com уже недоступны 98% номеров в 5-звездочных отелях. Часть из них предлагают существенные скидки. Но сутки отдыха в таких апартаментах будут стоить от 2000 гривен.

Например, в пятизвездочном отеле «M1 Club Hotel» неделю в номере-стандарт с видом во дворик обойдется в 53900 грн (7700 грн в сутки). Но заведение имеет существенные плюсы — частный пляж, открытый бассейн и комплекс саун. Также в эту стоимость включен завтрак.

Номер-стандарт с видом на море в этом же отеле обойдется в 81 900 грн за 7 ночей (11700 грн за сутки). Такие цены в этой гостинице были и в июне.

В пятизвездочном отеле «NEMO» сейчас клиентам предлагают скидки — 20%. Неделя отдыха обойдется в 66880 грн (9554 грн в сутки) в номере-стандарт с видом на город и включенным завтраком. В июне цены были ниже: 7400-8100 грн в сутки. За вид на море придется доплатить – неделя проживания обойдется в 79360 грн (11340 грн/сутки).

Пятизвездочная гостиница «Premier Hotel Odesa» предлагает клиентам скидки 30%. Заведение имеет свой закрытый бассейн. С учетом скидки неделя отдыха будет стоить 27 440 грн (3920 грн в сутки). За окном классического номера за такую цену вас ждет вид на город. В эту стоимость также включен завтрак.

Но есть гостиницы, которые снизили цены, в сравнении с июнем. Так, в пятизвездочном отеле «Atlantic Garden Resort» со спа-центром недельный отпуск в улучшенном двухместном номере можно провести за 19530 грн (2790 грн/сутки). Завтрак включен.

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Фото из сайта booking.