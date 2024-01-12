Новости Одессы и Одесской области

Что происходит в армии с теми, кого принудительно мобилизовали

Что происходит в армии с теми, кого принудительно мобилизовали

Военный эксперт и бывший командир роты в батальоне «Айдар» Евгений Дикий считает, что принудительно мобилизованные мужчины не обязательно плохие солдаты. Большинство из них становятся настоящими воинами. Тем более, что ни одна война в истории не выигрывалась только силами добровольцев.

Об этом Евгений Дикий написал на своей facebook-странице.

По мнению Дикого, мужчины, которых представители ТЦК вылавливают на улицах и общественном транспорте, вовсе не будут плохими солдатами. И не станут дезертирами.

Дикий подчеркнул, что количество добровольцев всегда меньше в любой стране. И это нормально. Но законы войны требуют своего – против мобилизованной массы приходится выставлять такую ​​же мобилизованную массу.

То есть без тех, кого государство мобилизует недобровольно, мы просто физически не продержимся, —

уточнил бывший комбат.

Читайте также: В ряды ВСУ будут мобилизовать украинцев из-за границы: министр обороны

Но война меняет людей и у принудительно мобилизованных тоже возникает мотивация. Часто мужчины, попавшие на фронт против воли, становятся хорошими воинами, заметил Дикий.

Не стоит считать, что каждый, кто не стремился к армии и на фронт – обязательно дерьмо, трус, и главное, что это неизлечимо. Не хотеть на войну – это вообще нормально. И бояться смерти и других неудобств в армии – так же нормально, —

объяснил военный эксперт.

Также он рассказал, что мужчина, которого принудительно отправили воевать, прибывает на фронт подавленным и растерянным. Но на войне жизнь проходит по другому и отличается от всего опыта, приобретенного ранее. И уже в новой жизни на фронте мужчины строят другие приоритеты важного и второстепенного.

Страх опозориться перед друзьями в окопе становится экзистенциальным, и мотивирует в моменты слабости.

делится Дикий.

По словам дикого, война — это та кузница, которая выковывает защитников из разных людей.

Есть и страшная военная реальность, когда уклонисты становятся дезертирами, кто спивается, кто совершает суицид. Но и от этой реальности на войне не уйти, говорит военный.

Но первый путь, из принудительно мобилизованного труса в рыцари-защитники, проходят гораздо больше бойцов, и именно его следует считать типичным, –

подытожил Евгений Дикий.

Ранее глава Одесского областного ТЦК Александр Охрименко прокомментировал инциденты с раздачей повесток в маршрутках и спортзалах. Он подчеркнул, что его подчиненные не нарушают действующее законодательство.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить