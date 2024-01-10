Мобілізація у транспорті: в Одесі ТЦК зупиняють маршрутки та тролейбуси

Про це свідчать численні відео, що з’являються у місцевих соцмережах та пабликах.

Військові разом із поліцією стоять на зупинках громадського транспорту та чекають на чоловіків, які підлягають мобілізації. У маршрутках водії відчиняють лише передні двері, куди й заходять представники ТЦК для перевірки. Чоловіків забирають з транспорту і відправляють намисто, що стоять поруч.

Також у соцмережах користувачі пишуть, що сьогодні громадський транспорт перевіряли не лише на зупинках – зупиняли посеред маршруту.

У громадському транспорті виникають конфлікти між військовими та пасажирами. В одному з них жінка запропонувала представнику ТЦК йти самому воювати, а то “коштують тут самі квадратні”. На що він сказав, що своє відвоював, а жінку образив нецензурною лайкою.

Також виник конфлікт між пасажиром та військовим, коли пасажир заступився за військовозобов’язаного чоловіка та сказав, що порушують його цивільне право, насильно мобілізуючи. А військовий спитав, чому тоді порушують права тих, хто воює на фронті тривалий час. На запитання, чому військовий сам не йде воювати, а працює у ТЦК, чоловік у формі відповів, що своє вже відвоював.

Перехожі та пасажири транспорту, які стали свідками мобілізаційних заходів, розповідають, що чоловіків силою знімають із транспорту. Наприклад, у Приморському районі з трамвая вивели двох чоловіків, показавши із документів лише військовий квиток.

Раніше “Одеське життя” писало, що мобілізаційні заходи на початку грудня представники ТЦК проводили у торгових центрах та спортивних залах.