Новини Одеси та Одеської області

Мобілізація у транспорті: в Одесі ТЦК зупиняють маршрутки та тролейбуси

Мобілізація у транспорті: в Одесі ТЦК зупиняють маршрутки та тролейбуси

Одним із основних місць, де співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) шукають в Одесі майбутніх захисників, став громадський транспорт. Такі дії часто закінчуються конфліктами з пасажирами.

Про це свідчать численні відео, що з’являються у місцевих соцмережах та пабликах.

Військові разом із поліцією стоять на зупинках громадського транспорту та чекають на чоловіків, які підлягають мобілізації. У маршрутках водії відчиняють лише передні двері, куди й заходять представники ТЦК для перевірки. Чоловіків забирають з транспорту і відправляють намисто, що стоять поруч.

Мобилизация в транспорте

Також у соцмережах користувачі пишуть, що сьогодні громадський транспорт перевіряли не лише на зупинках – зупиняли посеред маршруту.

У громадському транспорті виникають конфлікти між військовими та пасажирами. В одному з них жінка запропонувала представнику ТЦК йти самому воювати, а то “коштують тут самі квадратні”. На що він сказав, що своє відвоював, а жінку образив нецензурною лайкою.

Мобилизация в транспорте

Також виник конфлікт між пасажиром та військовим, коли пасажир заступився за військовозобов’язаного чоловіка та сказав, що порушують його цивільне право, насильно мобілізуючи. А військовий спитав, чому тоді порушують права тих, хто воює на фронті тривалий час. На запитання, чому військовий сам не йде воювати, а працює у ТЦК, чоловік у формі відповів, що своє вже відвоював.

Читайте також: Чи триватиме мобілізація в одеських спортзалах та маршрутках: коментар військкома

Мобилизация в транспорте

Перехожі та пасажири транспорту, які стали свідками мобілізаційних заходів, розповідають, що чоловіків силою знімають із транспорту. Наприклад, у Приморському районі з трамвая вивели двох чоловіків, показавши із документів лише військовий квиток.

Раніше “Одеське життя” писало, що мобілізаційні заходи на початку грудня представники ТЦК проводили у торгових центрах та спортивних залах.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати