Що горіло в суботу на Таїровському кладовищі

Увечері суботи, 14 грудня, у Київському районі Одеси знову гасили велику пожежу – цього разу спалах трапився на Таїровському кладовищі на проспекті Князя Ярослава Мудрого (раніше – Глушка).
Як повідомили сьогодні у прес-службі управління ДСНС в Одеській області, на кладовищі горіло одноповерхове побутове приміщення (будка з пам’ятниками, як писали місцеві Телеграм-канали).
Площа пожежі становила приблизно 35 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає.
Причину пожежі встановлюють.
Нагадаємо, минулого тижня одеські рятувальники гасили велику пожежу на проспекті Небесної Сотні – там згорів непрацюючий ресторан.
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