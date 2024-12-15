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Що горіло в суботу на Таїровському кладовищі

Що горіло в суботу на Таїровському кладовищі

Увечері суботи, 14 грудня, у Київському районі Одеси знову гасили велику пожежу – цього разу спалах трапився на Таїровському кладовищі на проспекті Князя Ярослава Мудрого (раніше – Глушка).

Як повідомили сьогодні у прес-службі управління ДСНС в Одеській області, на кладовищі горіло одноповерхове побутове приміщення (будка з пам’ятниками, як писали місцеві Телеграм-канали).

Площа пожежі становила приблизно 35 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає.

Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, минулого тижня одеські рятувальники гасили велику пожежу на проспекті Небесної Сотні – там згорів непрацюючий ресторан.

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