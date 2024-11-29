В Аркадії згорів популярний нічний клуб (фото)

Уранці, 29 листопада, одеські рятувальники гасили масштабну пожежу, яка розгорілася в літньому клубі «True Man» на пляжі «Дельфін».
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
На гасіння пожежі залучали 51 рятувальника та 10 одиниць техніки. Майже 3 години знадобилося надзвичайникам для повної ліквідації.
Через вітряну погоду була загроза поширення вогню на поруч розташовані будівлі, якій пожежникам вдалося запобігти.
Для встановлення причини пожежі на місці працює дослідно-випробувальна лабораторія.
До речі, цей заклад уже горів у 2021 році. Тоді клуб True Man також повністю згорів, а його власник Юрій Ванник заявив, що це був підпал і звинуватив у цьому конкурентів. Після інциденту заклад було відновлено.