Новини Одеси та Одеської області

В Аркадії згорів популярний нічний клуб (фото)

В Аркадії згорів популярний нічний клуб (фото)

Уранці, 29 листопада, одеські рятувальники гасили масштабну пожежу, яка розгорілася в літньому клубі «True Man» на пляжі «Дельфін».

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

На гасіння пожежі залучали 51 рятувальника та 10 одиниць техніки. Майже 3 години знадобилося надзвичайникам для повної ліквідації.

горить «True Man»

Через вітряну погоду була загроза поширення вогню на поруч розташовані будівлі, якій пожежникам вдалося запобігти.

пожежа у «True Man»

Для встановлення причини пожежі на місці працює дослідно-випробувальна лабораторія.

пожежа у «True Man»

До речі, цей заклад уже горів у 2021 році. Тоді клуб True Man також повністю згорів, а його власник Юрій Ванник заявив, що це був підпал і звинуватив у цьому конкурентів. Після інциденту заклад було відновлено.

 

 

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