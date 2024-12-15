Новости Одессы и Одесской области

Что горело в субботу на Таировском кладбище

Что горело в субботу на Таировском кладбище

Вечером субботы, 14 декабря, в Киевском районе Одессы снова тушили большой пожар – на этот раз возгорание случилось на Таировском кладбище по проспекту Князя Ярослава Мудрого (ранее – Глушко).

Как сообщили сегодня в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области, на кладбище горело горело одноэтажное бытовое помещение («будка с памятниками», как писали местные Телеграм-каналы).

Площадь пожара составила примерно 35 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, на прошлой неделе одесские спасатели тушили большой пожар на проспекте Небесной Сотни – там сгорел неработающий ресторан.

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