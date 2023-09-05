Ще в сорока навчальних закладах Одеси діти зможуть навчатись офлайн

У 22 школах та 18 дитячих садках Одеси найближчим часом відкриють укриття – дозвіл уже підписано.

Про це розповіла голова Одеського департаменту освіти та науки Олена Буйневич.

Нині сховища є у 120 у навчальних закладах, ще три десятки – у роботі.

За словами Буйневича, на деяких об’єктах довелося зробити “неможливе”.

“Подяка нашим будівельникам, електрикам, сантехнікам, малярам, усім, хто у 40-градусну спеку, без вентиляції (її встановлювали вже пізніше) працювали вдень та вночі. Вони обливалися водою і лізли в ті укриття, хоча підвали завжди були прохолодними, але коли з них збивали стару плісняву штукатурку, це справді було надважко”, – розповіла Олена Буйневич і закликала одеситів, які користуються цими укриттями під час тривог, берегти чистоту та комфорт для дітей.

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