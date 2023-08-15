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На Одещині встановлюють мобільні укриття для закладів освіти: як там всередині? (фото)

На Одещині встановлюють мобільні укриття для закладів освіти: як там всередині? (фото)

У м. Подільськ та в Куяльницькій територіальній громаді Подільського району вже встановили перші мобільні укриття для закладів освіти, які мають відкритися в цих двох громадах з 1 вересня 2023 року. Про це повідомили в Подільській райдержадміністрації (РДА).

В м. Подільськ та Куяльницькій територіальній громаді готують заклади освіти до початку навчального року, для чого в громадах встановлюють модульні укриття.

Як повідомляє керівництво Подільської РДА, які перевіряли укриття у Подільській та Куяльницьких громадах,

Більшість обстежених укриттів відповідають критеріям надійності та енергоефективності. Частина укриттів розташована в підвальних приміщеннях, але на разі є наявні і наземні конструкції – модульні укриття.

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Згідно вимог, модульне укриття – споруда, повністю зроблена із залізобетону, має два тамбури на вході/виході, стіни не менше 250 мм завтовшки, висота стелі в найнижчому місці – не менше двох метрів. Покрівля – дах із залізобетону товщиною не менше 300 мм. Підлога – залізобетон товщиною не менше 200 мм, –

повідомив Вадим Мегіс, перший заступник голови Подільської РДА.

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Облаштування мобільнитми укриттями у Подільській та Куяльницькій громадах продовжується і за інформацією представників відповідних рад, цього року навчальний процес розпочнеться вчасно, використовуючи різні форми навчання в усіх закладах освіти цих громад Подільського району.

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Нагадємо, що в ніч з 13 на 14 серпня 2023 роу росія застосувала “хвильову” ракетну атаку та атаку шахідами на Одесу. Всі ракети та БПЛА були збиті, але наслідки для міста жахливі.

Фото: Подільська РДА

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