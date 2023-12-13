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Ще в одному департаменті Одеси змінять керівника

Ще в одному департаменті Одеси змінять керівника

В Одеській міськраді продовжуються кадрові перестановки. Свою посаду залишає директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Артем Сидоренко.

Про це повідомив сам чиновник.

Ситуація склалася таким чином, що працювати надалі на посаді немає жодного бажання. Особисто перед вами, мені не соромно, оскільки за ці 3 роки, що я перебував в системі органів місцевого самоврядування, мені вдалося реалізувати низку корисних змін у сфері організації дорожнього руху та місцевому паркувальному просторі, – прокоментував своє звільнення Сидоренко.

Артема Сидоренка було призначено на посаду директора департаменту транспорту Одеської міськради 12 серпня 2021 року. До цього він очолював КП СМЕП, який відповідає за дорожню розмітку, знаки, світлофори тощо. Ще раніше працював у КП “Одесміськелектротранс”, кількох приватних компаніях та СБУ.

Нагадаємо, наприкінці листопада з департаменту міського господарства Одеської міськради пішла його директорка Наталія Мостовських. На її місце призначили Леоніда Гребенюка. Також стало відомо, що з посади йде перший віце-мер Сергій Тетюхін – він мобілізується до лав ЗСУ. А на початку жовтня мер Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитрія Жемана з посади і призначив радником депутата міськради Лілію Леонідову.

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