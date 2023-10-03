Мер Одеси звільнив відомого заступника та призначив радника

У мерії Одеси відбулися кадрові зміни. Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана з посади і призначив радником Лілію Леонідову.

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях на сайті міської ради.

З одеської мерії звільнено Дмитра Жемана

За розпорядженням Одеського міського голови від 29 вересня, Дмитро Жеман пішов з посади за ст. 36 КЗпП, тобто за власним бажанням. Розпорядження набуло чинності сьогодні, 3 жовтня.

Як повідомляється, основою для звільнення стала заява самого Жемана.

Дмитро Жеман прийшов до органів одеської міської влади у липні 2014 року, обійнявши посаду заступника директора КП «Одесміськелектротранс», у лютому 2015 року він став директором цього комунального підприємства.

У жовтні 2019-го Жеман отримав посаду директора департаменту міського господарства, а менш ніж через рік, в травні року, його призначили на посаду заступника мера з питань ЖКГ, транспорту та екології.

На посаді віце-мера Жеман координував діяльність 20 міських комунальних підприємств та трьох департаментів, а також відповідав за комунікацію з підприємствами, пов’язаними із забезпеченням життєдіяльності міста. Зокрема, Жеман відповідав за громадський транспорт та шляхове господарство.

І саме у цій сфері в Одесі було далеко не все гладко. Так, зовсім недавно “Одеське Життя” писало про страджання, яких зазанали в одесити у зв’язку з ремонтом трамвайних колій на вулиці Старопортофоранківській, у районі кінотеатру “Родіна”. Ми передали питання мешканців міста, пов’язані із цією проблемою, профільним чиновникам мерії. Але відповіді так і не отримали.

Лілія Леонідова стала радником Генадія Труханова

Іншим розпорядженням мер депутата міськради Лілія Леонідова призначений радником Одеського міського голови на громадських засадах з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, запобігання та протидії насильству.

Лілія Леонідова – з жовтня 2015 року депутат Одеської міськради VII скликання. Тоді вона представляла партію Петра Порошенка.

Але у жовтні 2020 року вже була обрана депутатом Одеської міськради восьмого скликання від проросійської партії ОПЗЖ. В березні 2022 року Леонідова ухвалила рішення про вихід із фракції політичної партії “Опозиційна платформа – За життя.

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На фото – мер Одеси Генадій Труханов