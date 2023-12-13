Еще в одном департаменте Одессы сменят руководителя

Об этом сообщил сам чиновник.

Ситуация сложилась таким образом, что в дальнейшем работать в должности нет никакого желания.

Лично перед вами мне не стыдно, поскольку за эти 3 года, что я находился в системе органов местного самоуправления, мне удалось реализовать ряд полезных изменений в сфере организации дорожного движения и местном парковочном пространстве. — прокомментировал свое увольнение Сидоренко.

Артём Сидоренко был назначен на должность директора департамента транспорта Одесского горсовета 12 августа 2021 года. До этого он возглавлял КП СМЭП, отвечающий за дорожную разметку, знаки, светофоры и т.д. Еще раньше работал в КП «Одесгорэлектротранс», нескольких частных компаниях и СБУ.

Напомним, в конце ноября из департамента городского хозяйства Одесского горсовета ушла его директор Наталья Мостовских. На ее место назначили Леонида Гребенюка. Также стало известно, что с должности уходит первый вице-мэр Сергей Тетюхин — он мобилизуется в ряды ВСУ. А в начале октября мэр Геннадий Труханов уволил своего заместителя Дмитрия Жемана с занимаемой должности и назначил советником депутата горсовета Лилию Леонидову.