Кадрові зміни в Одесі: важливий департамент отримав нового керівника

Відповідні розпорядження опубліковано на сайті мерії.

Наталію Мостовських звільнено з посади директора департаменту міського господарства на підставі її заяви та подання віце-мера Олександра Філатова.

«Звільнити Мостовських Наталію Іванівну з посади директора департаменту міського господарства Одеської міської ради за згодою сторін відповідно до пункту 1 статті 36 КЗпП України, 30 листопада 2023 року», — йдеться у розпорядженні.

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Наталія Мостовських керувала міським ЖКГ із грудня 2020 року, до цього працювала у департаменті заступником директора. До цього вона була заступником директора департаменту, доки ним керував Дмитро Жеман. Коли він пішов на підвищення і став заступником мера, Мостовських отримала його посаду.

Леоніда Гребенюка на нову посаду його перевели з департаменту земельних ресурсів, де він був начальником управління державного контролю за використанням та охороною земель.

У розпорядженні зазначено, що новому голові департаменту призначили надбавку у розмірі 50% посадового окладу.

Також відомо, що у 2017 році Гребенюк був першим заступником голови Лиманської РДА Одеської області.

Нагадаємо, на сесії міськради 29 листопада стало відомо, що з посади йде перший віце-мер Сергій Тетюхін — він мобілізується до лав ЗСУ. А на початку жовтня мер Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана з посади і призначив радником депутата міськради Лілію Леонідову.