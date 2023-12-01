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Кадрові зміни в Одесі: важливий департамент отримав нового керівника

Кадрові зміни в Одесі: важливий департамент отримав нового керівника

Директор департаменту міського господарства Одеської міськради Наталія Мостовських звільнилася за згодою сторін. Займатися питаннями господарства призначили Леоніда Гребенюка.

Відповідні розпорядження опубліковано на сайті мерії.

Наталію Мостовських звільнено з посади директора департаменту міського господарства на підставі її заяви та подання віце-мера Олександра Філатова.

«Звільнити Мостовських Наталію Іванівну з посади директора департаменту міського господарства Одеської міської ради за згодою сторін відповідно до пункту 1 статті 36 КЗпП України, 30 листопада 2023 року», — йдеться у розпорядженні.

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Наталія Мостовських керувала міським ЖКГ із грудня 2020 року, до цього працювала у департаменті заступником директора. До цього вона була заступником директора департаменту, доки ним керував Дмитро Жеман. Коли він пішов на підвищення і став заступником мера, Мостовських отримала його посаду.

Леоніда Гребенюка на нову посаду його перевели з департаменту земельних ресурсів, де він був начальником управління державного контролю за використанням та охороною земель.

У розпорядженні зазначено, що новому голові департаменту призначили надбавку у розмірі 50% посадового окладу.

Також відомо, що у 2017 році Гребенюк був першим заступником голови Лиманської РДА Одеської області.

Нагадаємо, на сесії міськради 29 листопада стало відомо, що з посади йде перший віце-мер Сергій Тетюхін — він мобілізується до лав ЗСУ. А на початку жовтня мер Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана з посади і призначив радником депутата міськради Лілію Леонідову.

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