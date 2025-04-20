І, мабуть, можна сміливо сказати, що сам Бог велів одеситам після освячення великодніх кошиків провести цей світлий день на природі та, бажано, ближче до моря. Що багато хто із задоволенням і зробив.

За проявами «пікнікової епідемії» поспостерігали (на жаль, лише поспостерігали!) кореспонденти «Одеського життя», прогулявшись уздовж узбережжя Великого Фонтану.

І у нас склалося враження, що кожен сантиметр одеських схилів був зайнятий любителями шашликів та першими сміливцями, що вирішили зануритися у квітневе море.

А тим, хто сьогодні не зміг потрапити на пікнік, засмучуватися не варто: адже весна нарешті набирає обертів, і подібних погожих днів (сподіваємося) попереду ще багато. А поки що — ловіть віртуальну порцію великодніх шашликів:

Інші фоторепортажі «Одеського життя»: