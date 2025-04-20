Пасха в Одессе
Шукаємо менеджера з продажу реклами

І, мабуть, можна сміливо сказати, що сам Бог велів одеситам після освячення великодніх кошиків провести цей світлий день на природі та, бажано, ближче до моря. Що багато хто із задоволенням і зробив.

Пасха по-одесски: одесситы выбрались на пикники
Пикники в Одессе
Одесса: пикник на Пасху
Одесситы отмечают пасху на природе

За проявами «пікнікової епідемії» поспостерігали (на жаль, лише поспостерігали!) кореспонденти «Одеського життя», прогулявшись уздовж узбережжя Великого Фонтану.

І у нас склалося враження, що кожен сантиметр одеських схилів був зайнятий любителями шашликів та першими сміливцями, що вирішили зануритися у квітневе море.

Одесситы отмечают Пасху
Любители апрельского моря в Одессе
Пасха в Одессе
Пасха в Одессе: на Трассе здоровья

А тим, хто сьогодні не зміг потрапити на пікнік, засмучуватися не варто: адже весна нарешті набирає обертів, і подібних погожих днів (сподіваємося) попереду ще багато. А поки що — ловіть віртуальну порцію великодніх шашликів:

Пасхальные шашлыки в Одессе
На пикнике в Одессе
Одесситы встречают пасху и весну
Пикники у моря в Одессе

Інші фоторепортажі «Одеського життя»:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою