Варто зазначити, що цього року, як і минулого, через війну та тривалий воєнний стан в храмах Одеси не було всенічних служб – святкові богослужіння розпочалися з п’ятої години ранку.

У той же час великодні служби відвідало багато одеситів, і навіть після їх завершення люди йшли до церкви, щоб освятити великодні кошики.

Ми заглянули до Свято-Троїцького храму Православної церкви України, а також до гарнізонного храму Одеського гарнізону в сквері Космонавтів, де паски традиційно освячував протоієрей Василь Вирозуб, який на початку повномасштабної війни кілька місяців провів у російському полоні.

Раніше «Одеське життя» розповідало про те, що цього року вперше за десятиліття православні та католики святкують Великдень в один день, а також про традиції, звичаї та заборони цього дня.

Фото Олени Кудряшової