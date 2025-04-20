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Прогноз погоди в Одесі на 21 квітня

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В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-11°С тепла, вдень вона підніметься до 15-17°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 21 квітня

По Одеській області у понеділок синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°С тепла, вдень 20-25°С, у прибережній зоні 15-17°С.

На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Вибір редакції: Жінки під очеретяним дахом: історії сили, виживання та любові до села на півночі Одещини.

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