Прогноз погоди в Одесі на 21 квітня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 9-11°С тепла, вдень вона підніметься до 15-17°С.
Читайте також: Де сховався справжній одеський дворик? У гастрономі на Дерибасівській! (фоторепортаж)
Прогноз погоди в Одеській області на 21 квітня
По Одеській області у понеділок синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вранці місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°С тепла, вдень 20-25°С, у прибережній зоні 15-17°С.
На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Вибір редакції: Жінки під очеретяним дахом: історії сили, виживання та любові до села на півночі Одещини.