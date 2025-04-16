Подібні ярмарки у дворику одеської Кірхи стали традицією. Майже на усі великі свята року тут збирається ярмарок, лунають музика та пісні, відбувається концертна програма тощо.

Звісно, головне на Великодньому ярмарку – пасочки. Тут їх ціле розмаїття. Ціна – від 30 до 280 гривень.

Сувеніри, подарунки, різноманітне вбрання, прикраси… Мабуть, краще на все подивитися, а, може, й щось придбати. Бо вибір ну дуже великий!

І, звісно, смачна їжа, що готується на ярмарку на ваших очах. Смачні аромати приваблюють людей.

До речі, про подарунки та сувеніри. Треба до них придивитися. Вони того варті. Багато з них – з Великодніми побажаннями. А є й такі, які «щось таке» бажають і ворогові. Наприклад, лялька з «щирим побажанням» від усіх українців: «Орки, геть до себе на болота!».

Ярмарок триватиме до 20 квітня. Так що у вас ще є час завітати у Великодній дворик на вулиці Новосельського…

Нагадаємо, у неділю на Дерибасівській відбулася Великодня реконструкція.

Фото авторки