На Пасхальной ярмарке в одесской Кирхе, апрель 2025 г.
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Подібні ярмарки у дворику одеської Кірхи стали традицією. Майже на усі великі свята року тут збирається ярмарок, лунають музика та пісні, відбувається концертна програма тощо.

Одесская Кирха: пасхальная ярмарка
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, у входа
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, угощение
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, напитки
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, варится гринтвейн
Одесская Киоха на Пасху
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, вкусная еда

Звісно, головне на Великодньому ярмарку – пасочки. Тут їх ціле розмаїття. Ціна – від 30 до 280 гривень.

Сувеніри, подарунки, різноманітне вбрання, прикраси… Мабуть, краще на все подивитися, а, може, й щось придбати. Бо вибір ну дуже великий!

І, звісно, смачна їжа, що готується на ярмарку на ваших очах. Смачні аромати приваблюють людей.

Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, пасочки
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, разнообразие пасок
На Пасхальной ярмарке в одесской Кирхе, апрель 2025 г.
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, посетители
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, сувениры
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, разнообразные сувениры
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, игрушки

До речі, про подарунки та сувеніри. Треба до них придивитися. Вони того варті. Багато з них – з Великодніми побажаннями. А є й такі, які «щось таке» бажають і ворогові. Наприклад, лялька з «щирим побажанням» від усіх українців: «Орки, геть до себе на болота!».

Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, кукла с пожеланием
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, сувенирные куклы
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, торговая палатка
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, одежда
Что предлагают на Пасхальной ярмарке в одесской Кирхе
Пасхальные сувениры на ярмарке в одесской Кирхе
Во дворе одесской Кирхи - Пасхальная ярмарка

Ярмарок триватиме до 20 квітня. Так що у вас ще є час завітати у Великодній дворик на вулиці Новосельського…

Нагадаємо, у неділю на Дерибасівській відбулася Великодня реконструкція.

Фото авторки

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