На фронті під час артобстрілу загинув військовий з Одещини

13 серпня 2023 року на Запорізькому напрямку під час артилерійського обстрілу загинув мешканець Плахтіївської громади Білгород-Дністровського району Одещини Дмитро Вербіцький 1997 року народження. Про це повідомила пресслужба Плахтіївської територіальної громади.

Вербіцький Дмитро Олександрович, 27. 07.1997 року народження загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність на Запорізькому напрямку під час артилерійського обстрілу.

Складно підібрати слова підтримки у такі моменти рідним і близьким людям загиблого, які б змогли загоїти зранені серця. Плахтіївська громада розділяє разом з вами непоправне горе. Вічна і світла пам’ять Захиснику України. Назавжди у наших серцях. Дякуємо тобі, Герою, за наші мирні ранки і спокійні ночі, –

написали на сторінці Плахтіївської ОТГ.

Про час, дату та маршрут прибуття Героя буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що в серпні на фронті загинуло двоє Героїв – мешканець Білгород-Дністровської громади Олександр Зотік, а також мешканець Чорноморська Денис Сандуленко.

Фото: Плахтіївська територіальна громада