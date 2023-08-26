Сапер из Одесской области погиб на Херсонщине

Грустная весть снова пришла в Березовскую громаду Одесской области: 21 августа 2023 года на Херсонщине, защищая нашу землю от рашистских оккупантом, погиб житель села Златоустово Валерий Витюк. Он был сапером инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода.

Об этом сообщается на Facebook-странице Березовского горсовета.

Прощание с павшим воином состоится завтра, в воскресенье, 27 августа. Жителей города Березовки просят в 9:15 присоединиться к «живому коридору» благодарности, которым земляки встретят своего Героя, от площади Шевченко до улицы Героев Украины (Пушкинская).

К «коридору» также могут присоединиться и жители населенных пунктов Гуляевского округа и села Викторовка.

Церемония прощания с Защитником состоится с 11:00 в селе Златоустово, ул. Победы, 23.

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Фото с Facebook-страницы Березовского горсовета