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Троє військовослужбовців з Одещини загинули на фронті

Троє військовослужбовців з Одещини загинули на фронті

На фронті загинули троє військових з Одеської області Дмитро Головчинський, Олександр Хрищанович та Олександр Новіков. Про це повідомили пресслужби громад, де проживали бійці.

Дмитро Головчинський був жителем Нерубайської громади Одеського району. Прощалися з Героєм 22 серпня у в с. Холодна Балка Неруубайської громади.

потери фронт война одесская область

Дмитро Головчинський

Олександр Новіков загинув на Херсонському напрямку під час бойового завдання. Він був з Ширяївської громади Березівського району.

потери фронт война одесская область

Олександр Новіков

17 серпня при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне Донецької області загинув відважний захисник України, мешканець села Роздол, старший стрілець-оператор відділення морської піхоти взводу морської піхоти роти морської піхоти 2 батальйону морської піхоти старший матрос Олександр Хрищанович 23.08.1980 року народження.

потери фронт война одесская область

Олександр Хрищанович

В останню путь Олександра Хрищановича проводжатимуть з 10.30 в с. Роздол, вул. Посмітного, 74.

Нагадаємо, що 19 липня 2023 року біля села Іванівське Бахмутського району на Донеччині загинув військовий Сергій Федоляк з Одеси. Він був співробітником КП “Одесміськелектротранс”.

Фото: пресслужби Березівської, Ширяївської та Нерубайської громад

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