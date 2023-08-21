На фронті загинув навідник з Одеси

19 липня 2023 року біля села Іванівське Бахмутського району на Донеччині загинув військовий Сергій Федоляк з Одеси. Він був співробітником КП “Одесміськелектротранс”.
Про це 21 серпня повідомили в комунальному підприємстві “Одесміськелектротранс”.
Сергій Федоляк був навідником 4 аеромобільного відділення 1 аеромобільного взводу 2 аеромобільної роти аеромобільного батальйону. На війну пішов 3 березня 2022 року добровольцем.
У КП “ОМЕТ” загиблий працював з 2017 року електромонтером контактної мережі.
Нагадаємо, що 13 серпня 2023 року у Запорізькому напрямку під час артилерійського обстрілу загинув мешканець Плахтієвської громади Білгород-Дністровського району Одеської області Дмитро Вербицький 1997 року народження.
Фото: КП “Одесміськелектротранс”