Зруйнована котельня знову не працює: як грітимуть будинки одеситів 

Про це повідомила директорка КП “Теплопостачання м. Одеси” Ганна Позднякова.

За її словами, цієї ночі котельня працювала у тестовому режимі. А на ранок її знову зупинили, аби провести поточні протиаварійні роботи.

Також вона стверджує, що подачу тепла в домівки одеситів буде відновлено по завершенні світлового дня.

Наразі тривають аварійні роботи, які проводяться спільно з працівниками ДСНС, будівельниками та муніципальною рятувальною службою. Котельня працюватиме в такому режимі, доки все обладнання не буде звільнено від уламків, та не буде відновлено цілісність котельні, –

зазначила Позднякова.

Читайте також: Негода «добила» багатостраждальний будинок на Базарній

По завершенні робіт планується відновити цілодобове теплопостачання в будинки одеситів.

Також Позднякова розказали про плани щодо відновлення зруйнованої труби. За її словами, провести відновлювальні роботи до кінця опалювального сезону неможливо. Але проєктувальні роботи вже розпочалися.

Директорка «Теплопостачання» також повідомила, що всі інші міські котельні працюють, ніяких технологічних порушень немає.

Нагадаємо, що котельня, на якій вітер зруйнував трубу, забезпечує теплом 243 багатоквартирні будинки на 9 та 16 поверхів, дев’ять дитячих садків, дев’ять шкіл та сім медичних закладів. Це десятки, якщо не сотні тисяч людей.

Також у міськраді повідомили, що усі районні великі котельні, які були відключені через перепади напруги електроенергії, вчора, 27 листопада, відновили роботу та подають тепло в домівки одеситів.