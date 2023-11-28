В Одесі запустили зруйновану котельню: як це відбувалося (відео)

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

У повідомленні мерії йдеться, що котельня працює у тестовому режимі й протиаварійні роботи продовжуються.

За словами мера Геннадія Труханова, провівши попередній огляд, фахівці встановили, що стан труби дозволяє організувати опалювальний процес. За прогнозами, протиаварійні роботи триватимуть протягом 10-15 днів.

Також мер повідомив, працівники КП “Теплопостачання міста Одеси” працювали цілодобово, аби в домівки одеситів повернути тепло.

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Так, попереду ще багато роботи. Але випробування на працездатність нашої апаратури, автоматики та іншого обладнання ми пройшли. І сьогодні маємо всі надії, що люди будуть з теплом, –

зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, що котельня, на якій вітер зруйнував трубу, забезпечує теплом 243 багатоквартирні будинки на 9 та 16 поверхів, дев’ять дитячих садків, дев’ять шкіл та сім медичних закладів. Це десятки, якщо не сотні тисяч людей.

Також у міськраді повідомили, що усі районні великі котельні, які були відключені через перепади напруги електроенергії, вчора, 27 листопада, відновили роботу та подають тепло в домівки одеситів.