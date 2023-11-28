В Одесі запустили зруйновану котельню: як це відбувалося (відео)

У котельні на вулиці Паустовського, яка через сильний вітер залишилася без труби, вчора почалися протиаварійні роботи. Також комунальники відновили роботу котельні – в домівках одеситів стало тепліше.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.
У повідомленні мерії йдеться, що котельня працює у тестовому режимі й протиаварійні роботи продовжуються.
За словами мера Геннадія Труханова, провівши попередній огляд, фахівці встановили, що стан труби дозволяє організувати опалювальний процес. За прогнозами, протиаварійні роботи триватимуть протягом 10-15 днів.
Також мер повідомив, працівники КП “Теплопостачання міста Одеси” працювали цілодобово, аби в домівки одеситів повернути тепло.
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Так, попереду ще багато роботи. Але випробування на працездатність нашої апаратури, автоматики та іншого обладнання ми пройшли. І сьогодні маємо всі надії, що люди будуть з теплом, –
зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.
Нагадаємо, що котельня, на якій вітер зруйнував трубу, забезпечує теплом 243 багатоквартирні будинки на 9 та 16 поверхів, дев’ять дитячих садків, дев’ять шкіл та сім медичних закладів. Це десятки, якщо не сотні тисяч людей.
Також у міськраді повідомили, що усі районні великі котельні, які були відключені через перепади напруги електроенергії, вчора, 27 листопада, відновили роботу та подають тепло в домівки одеситів.