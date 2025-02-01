Ночная атака дронами, Одесский район
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Про наслідки нічної атаки безпілотників пише Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на інформацію обласної прокуратури.

За даними наглядового відомства, пошкоджено п’ять приватних будинків, господарські споруди та газопровід. Постраждали місцеві жителі: 77-річна мешканка та 9-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес.

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Наразі прокуратура документує наслідки збройної агресії росіян, розпочато досудове розслідування за фактами скоєння військових злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними Повітряних сил, у ніч проти 31 січня на Півдні України сили протиповітряної оборони збили 17 ворожих ударних дронів типу «Shahed» та безпілотників інших типів, з них 16 – на Одещині.

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