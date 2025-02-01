Про наслідки нічної атаки безпілотників пише Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на інформацію обласної прокуратури.
За даними наглядового відомства, пошкоджено п’ять приватних будинків, господарські споруди та газопровід. Постраждали місцеві жителі: 77-річна мешканка та 9-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес.
На тему: В Одесі збільшилася кількість постраждалих від ракетного обстрілу
Наразі прокуратура документує наслідки збройної агресії росіян, розпочато досудове розслідування за фактами скоєння військових злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними Повітряних сил, у ніч проти 31 січня на Півдні України сили протиповітряної оборони збили 17 ворожих ударних дронів типу «Shahed» та безпілотників інших типів, з них 16 – на Одещині.
Читайте також:
- Масований обстріл України: в Полтаві повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки;
- Одеса повторно атакована: у місті чули вибухи
- Одеські прикордонники показали, як вночі в тумані збивали «шахеди».