медики на месте взрыва
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Подробиці повідомив телеграм-канал “Одеського Життя”.

Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, наразі відомо про сімох постраждалих внаслідок удару російських терористів по історичному центру Одеси.

Всі вони у стані середнього ступеню важкості. Постраждалим надається вся необхідна допомога. 

На місці продовжують працювати екстрені служби.

Також, за повідомленням міськради, комунальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу: прибирають уламки будівель, розбиті шибки. 

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