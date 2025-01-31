Подробиці повідомив телеграм-канал “Одеського Життя”.
Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, наразі відомо про сімох постраждалих внаслідок удару російських терористів по історичному центру Одеси.
Всі вони у стані середнього ступеню важкості. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
На місці продовжують працювати екстрені служби.
Також, за повідомленням міськради, комунальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу: прибирають уламки будівель, розбиті шибки.
Читайте також: В Одесі від російської ракети постраждали багато музеїв та філармонія