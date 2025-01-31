Не встигли одесити відійти від ракетного обстрілу центру міста балістичними ракетами ввечері 31 січня, як уже в нову добу, одразу після півночі, ворог знову атакував Одесу ракетами.

За попередньою інформацією від моніторингових каналів – цього разу тактична авіація росіян запустила по Одесі дві крилаті ракети Х-31П. У місті пролунала пара потужних вибухів. Є підстави вважати, як передали моніторингові канали, що цього разу обидві ракети були збиті силами ППО.

Нагадаємо, що за кілька годин до цього обстрілу центр Одеси був атакований трьома балістичними ракетами. В результаті удару постраждали, за наявними на даний момент даними, семеро одеситів. Отримали пошкодження пам’ятки архітектури, музеї, філармонія та єдиний у місті п’ятизірковий готель.