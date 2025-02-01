Як повідомляють місцеві полтавські телеграм-канали, значна частина дому буквально знесена потужним вибухом. Кількість загиблих та поранених поки що не відома – рятувальна операція тільки розпочалася.

За попередньою інформацією, у п’ятиповерхівку влучила одна з найбільш потужних російських ракет – Х-22. Вона несе у два рази більший заряд вибухівки ніж “Іскандери”, “Калібри” та Х-101/555, якими зазвичай росіяни обстрілюють нашу країну.

Всього пуски здійснили приблизно 10 стратегічних ракетоносців, у дві хвилі. І хоча головна мета ворога – руйнування енергетичної інфраструктури України, не гребають росіяни також жахливим терором, намагаючись вбити під час обстрілу якомога більше мирних українців.

Раніше повідомлялося, що через ракетний обстріл в низці областей України запроваджено аварійні відключення світла.

А за день до цього потрійного ракетного удару зазнав історичний центр Одеси.