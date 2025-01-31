Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Наші захисники бездоганно відпрацювали по цілях попри складні погодні умови – густий туман та високу хмарність. Влучні постріли перетворили ворожі «мопеди» на палаючі уламки ще в повітрі.
Уночі 31 січня росіяни завдали удару дронами по Чорноморську. Отримали пошкодження лікарня, адмінбудівля, приватний житловий будинок, зерновий склад і вантажівки.
Травмувалися четверо людей: два працівники комунального підприємства, водій фури і хірург Мохаммед Закарія. Він оперував пацієнта і отримав травму від розбитого скла. Незважаючи на це, лікар уранці знову вийшов на роботу.
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