сбитый российский дрон
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Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Наші захисники бездоганно відпрацювали по цілях попри складні погодні умови – густий туман та високу хмарність. Влучні постріли перетворили ворожі «мопеди» на палаючі уламки ще в повітрі.

Уночі 31 січня росіяни завдали удару дронами по Чорноморську. Отримали пошкодження лікарня, адмінбудівля, приватний житловий будинок, зерновий склад і вантажівки.

Травмувалися четверо людей: два працівники комунального підприємства, водій фури і хірург Мохаммед Закарія. Він оперував пацієнта і отримав травму від розбитого скла. Незважаючи на це, лікар уранці знову вийшов на роботу.

Стаття на тему: Дрони від одеських інженерів: що виробляють і чи допомагає держава (відео)

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