Дев’ять днів: в Одесі пом’янули вбитих рашистською ракетою українців у селі Гроза (фоторепортаж)

Біль — один на всіх

Поминки за загиблими на поминках… Боже, та чи може таке бути?! Війна вже показала: може!..

Літні люди у чорному — члени ГО «Золота середина» — вирішили зробити цей поминальний обід, аби показати: українці єдині у співчутті. Бо ж біль — один на всіх…

Так, наша організація вирішила зробити саме так… Дев’ятий день… Зварили борщ, напекли пиріжків, аби пом’янути загиблих українців на тому «смертельному» поминальному обіді. Я — історик, а подібне зло, навіть під час воєн, не можу згадати. Ми — єдині. Цим поминальним обідом хотілося б це виразити, бо ж біда одна на всіх… Ми сьогодні пом’янемо і загиблих у селі Гроза людей, і наших синів та онуків, яких забрала ця війна. А ще хочемо показати агресору, що ми не боїмось. Так, життя в нас тепер таке, що ніхто не знає, куди й коли може «прилетіти». Але ж ми, літні українці, хочемо показати і нашу єдність, і безстрашність, і незламність, —

каже мені голова ГО «Золота середина» Валентина Андріївна Туз.

В її очах блищать сльози, я теж ледь стримуюсь.

Глибока печаль і світ надії

Гарячий борщ вже готовий, столи накриті. Кукла-мотанка — берегиня ГО «Золота середина» — теж сьогодні у чорному.

Композицію, присвячену трагічній події, розпочинає Надія Шевченко… Вона заходить зі свічкою, читає вірші та співає. Все сповнене і глибокою печаллю, і світом надії на Перемогу. До речі, Надія сама написала вірші до цієї композиції…

До членів ГО «Золота середина» приєднався гітарист і співак Стас Подлипський. Він виконав кілька пісень, сповнених все тим же болем — одним на всіх.

Прислухалась, думала: от він, зв’язок поколінь. Молода людина співає для літніх людей про те, що переживають сьогодні всі — від малечі до стареньких. Це як один спів на всіх, як єдина молитва і сподівання на скорішу нашу Перемогу.

І важко вже тут було стримати сльози всім присутнім…

…Усі встають і читають «Отче наш», трохи схиливши голови… Потім розпочинається обід…

Дев’ятий день… Валентина Андріївна впевнена, що всі члени ГО «Золота середина» зберуться й на сороковини.

А ще в пам’ять усіх загиблих у цій війні вони збираються висадити алею кущів червоної калини у парку Перемоги…

Фото Марії Котової