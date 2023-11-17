Залужний створює лінію оборони Одеси: росіяни лякають новим наступом

Не лише російські ЗМІ поширюють фейки про Одесу. Цього разу про новий наступ росіян заговорили в одному з каналів невизнаного Придністров’я, яке можна вважати гібридним анклавом російської федерації.

Поява таких новин в російському інформаційному просторі завжди пов’язана з їхніми провалами на полі бою. Адже нещодавно стало відомом, що українська армія створила плацдарм на Лівобережжі Дніпра у Херсонській області.

Свідченням успіхів наших воїнів є мапа Інституту вивчення війни. Згідно з нею, лінію оборони мають готувати росіяни, адже на лівому березі Херсонської області утворилася сіра зона. Але в російських новинах стверджують Головнокомандувач впевнений у повторному наступі росіян та втратах нових територій.

Читайте також: Росіяни зняли відео, де окупували Одесу (відео)

Але якби така лінія готувалася, то навряд чи б вона з’явилася спочатку в телеграм-каналі Придністров’я. Навіть якби ця інформація не була секретною, то мала б з’явитися на офіційних ресурсах Генштабу.

У повідомленні прослідковуються вже відомі українцям російські наративи. Наприклад, що Залужний віддав наказ, не дивлячись на позицію Зеленського. Тобто росіяни продовжують розхитувати у суспільстві думку, що між президентом та Залужним існує конфлікт.

Даний допис, поширений пропагандистськими ресурсами, розрахований на його подальше розкручування в інформаційному просторі, адже росіяни зацікавленні в меседжі про розкол між військовим і політичним керівництвом в Україні.